До +22 градусов прогреется воздух в Псковской области 21 августа

15:31, 20 августа 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области завтра, 21 августа. В отдельных районах пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью составит +9...+14 градусов, днём – +17...+22.

В Пскове в этот день существенных осадков не прогнозируют. Ночью столбики термометров покажут +11...+13 градусов, а днём воздух прогреется до +20...+22. Атмосферное давление низкое.