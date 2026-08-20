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Общество

Псковичка прошла ключевой этап полуфинала конкурса «Быть, а не казаться»

Кадет 11 класса псковской гимназии № 29 Снежана Обрант успешно прошла круговое собеседование – один из самых ответственных этапов полуфинала конкурса наставников «Быть, а не казаться» в Суздале. Об этом ПАИ сообщили в администрации Пскова.

Фото из канала администрации Пскова в MAX

Во время испытания Снежана Обрант рассказала экспертам о своей наставнической деятельности, поделилась опытом работы с молодёжью и ответила на вопросы, которые требовали не только знаний, но и чёткой личной позиции.

«Я уже встретилась со своим наставником и друзьями, с которыми когда-то училась. Здесь я нашла много новых знакомств, а лекции настолько интересные, что каждый раз узнаю что-то новое. Уверена, что полученные знания я смогу применить уже по возвращении домой», – поделилась девушка своими впечатлениями от конкурса.

Результаты отборочных этапов, по итогам которых определят тех, кто примет участие в финале, станут известны в начале сентября.

Отметим, что конкурс «Быть, а не казаться» проводится по поручению президента России Владимира Путина третий год подряд и является частью национального проекта «Молодёжь и дети». В 2026 году на участие в нём поступило более 80 тысяч заявок из 89 регионов России. По итогам полуфиналов в финал конкурса выйдут 400 участников. Финальные мероприятия состоятся в октябре.

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