Число 850 на валу крепости в Великих Луках изменилось на 860

15:53, 20 августа 2026, ПАИ

Число 850 на валу крепости в Великих Луках изменилось на 860, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Теперь цифры световой конструкции на крепостном валу соответствуют количеству лет со дня первого летописного упоминания Великих Лук.

Обновить световую конструкцию на крепостном валу предложили великолучане. По мнению жителей города, памятный знак за десять лет эксплуатации утратил первоначальный вид, а юбилейная дата стала не актуальной – в этом году Великие Луки празднуют 860-летие.

Эта световая конструкция одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей. Работы по её замене провели в рамках проекта ТОС «Светлый Юбилей Великих Лук».

Полную программу празднования Дня города можно увидеть по ссылке. В Великих Луках к праздничным событиям появились и новые архитектурные формы – инсталляция и музыкальные фонари.