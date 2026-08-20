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Общество

В сквере у гостиницы «Рижская» высадили 16 новых деревьев

В сквере у гостиницы «Рижская» высадили 16 новых деревьев, сообщил в своём канале в мессенджере Max глава Пскова Борис Елкин.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере Max

«Сдерживаем обещание: буквально на днях я говорил, что на этой неделе начнём компенсационную посадку, и мы это сделали. Взамен аварийных деревьев, которые пришлось удалить ради безопасности, теперь здесь появились: пять клёнов Друммонда - с нарядной пёстрой листвой, пять клёнов серебристых - лёгких и изящных, шесть горных сосен - чтобы зелень радовала круглый год», - перечислил глава города.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере Max

По его словам, это часть системной работы по обновлению зелёного фонда города. Каждое дерево выбрано с учётом почвы и освещённости, чтобы оно прижилось и росло десятилетиями.

Фото: канал Бориса Елкина в мессенджере Max

«Теперь самое важное — уход. Мы заключили контракты с гарантией приживаемости, и подрядчик будет следить за саженцами несколько лет. Этот сквер — наглядный пример того, как мы работаем: сначала безопасность, затем обновление. Такой же подход ждёт и улицы Некрасова и Советскую — мы обязательно проведём компенсационные посадки», - пообещал глава Пскова.

«Спасибо всем, кто с нами в этом деле!» - поблагодарил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что у гостиницы «Рижская» запустили отремонтированный фонтан. Кадры обновлённого пространства – в фоторепортаже.

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