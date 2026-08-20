Названы наиболее перспективные районы для жилой застройки в Пскове

15:48, 20 августа 2026, ПАИ

Наиболее перспективными для жилой застройки в Пскове заместитель главы администрации города назвал участки на Рижском проспекте, Сиреневом бульваре и Крестовском шоссе, где есть необходимые сети и не возникнет транспортного коллапса. Об этом Виталий Сухинский рассказал в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Псков остаётся в своих границах. Он не увеличивается. Сейчас перспективная застройка – это там, где есть сети, где это не вызовет коллапса дорожной обстановки, – продолжил Сухинский. – На Рижском проспекте небольшое количество домов появится. Под это мы соответствующую инфраструктуру обеспечиваем. Тот же Сиреневый бульвар с левой стороны – там есть пятно застройки, которое вообще предусматривается для многоэтажного строительства. На Крестовском шоссе сейчас проводится строительство большого комплекса в рамках развития территории».

По его словам, Псков больше не станет, поэтому тут надо соблюдать баланс. «Экономически застройщику неинтересно что-то сносить и на этом месте строить. Он, конечно, пойдёт, в первую очередь, в поля. У нас таких территорий в городе не так много, но они есть. Сиреневый бульвар отметил бы среди них», – сказал замглавы администрации. «Запроса от застройщиков на Сиреневый бульвар пока нет. Территориально это зоны для многоэтажной застройки»,– пояснил Сухинский.