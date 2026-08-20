Как движется очередь на жильё детям-сиротам, рассказал Виталий Сухинский

14:57, 20 августа 2026, ПАИ

Очередь на предоставление жилья детям-сиротам в Пскове движется - ежегодно выдаётся около 60 квартир. Об этом заместитель главы администрации Пскова Виталий Сухинский сообщил в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По словам гостя студии, благодаря региону каждый год приобретается 60 и более квартир в новостройках для передачи гражданам.

Сухинский также сообщил, что в этом году уже приняты 52 квартиры от застройщика в Псковском районе. «Сейчас мы их оформляем документально и будем передавать по очереди гражданам», – сказал он.

Кроме того, существуют дополнительные меры поддержки: сертификаты федерального уровня, компенсация за аренду жилья до получения квартиры, а также предоставление муниципалитетом временного жилья в общежитиях.