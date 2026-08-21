Команда «Друзья Аркадия» стала победителем псковского фестиваля «Грохот»

08:57, 21 августа 2026, ПАИ

В Пскове завершился фестиваль «Грохот», финал которого прошёл в Доме молодёжи. За звание лучшей команды боролись шесть коллективов: «Без шуток», «Друзья Аркадия», «Вояж», «Дорожножелезники», «Без рамок» и «Как угодно», сообщили ПАИ в региональном министерстве молодёжной политики.

По итогам финала первое место заняла команда «Друзья Аркадия». Также жюри определило победителей в отдельных номинациях: лучшим актёром стал Егор Васильев, лучшей актрисой – Мария Харчевникова. Награду за лучшую миниатюру получила постановка «На кухне в 5 утра».

Финальная программа включала конкурсы «Приветствие» и «Разминка». В первом участники представляли свои команды и знакомились с залом, а во втором демонстрировали скорость реакции и чувство юмора, отвечая на вопросы жюри.

Одной из особенностей фестиваля стало то, что конкурсный материал команды подготовили всего за два дня интенсива вместе с наставниками.

По завершении финала участникам вручили кубки и памятные футболки. Организаторы поблагодарили команды, наставников, жюри и зрителей и выразили надежду на продолжение фестиваля в следующем сезоне.

Мероприятие прошло в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети».