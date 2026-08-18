Смех без границ: концерт КВН завершит молодёжный фестиваль «Грохот» в Пскове

13:47, 18 августа 2026, ПАИ

Финал молодёжного фестиваля «Грохот», объединившего участников из Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга, пройдёт в региональном Доме молодёжи сегодня, 18 августа, в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.

Каждая команда подготовила выступление с авторскими шутками. На протяжении трёх дней участники фестиваля развивали навыки написания юмористических текстов, импровизации и публичных выступлений. Специальным гостем финала станет команда КВН «Камбаламба» из Пскова.

Вход на концерт свободный. Мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь национального проекта «Молодёжь и дети».