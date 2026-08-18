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Общество

Смех без границ: концерт КВН завершит молодёжный фестиваль «Грохот» в Пскове

Финал молодёжного фестиваля «Грохот», объединившего участников из Псковской области, Москвы и Санкт-Петербурга, пройдёт в региональном Доме молодёжи сегодня, 18 августа, в 18:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе министерства молодёжной политики Псковской области.

Изображение ПАИ предоставили организаторы

Каждая команда подготовила выступление с авторскими шутками. На протяжении трёх дней участники фестиваля развивали навыки написания юмористических текстов, импровизации и публичных выступлений. Специальным гостем финала станет команда КВН «Камбаламба» из Пскова.

Вход на концерт свободный. Мероприятие проводится в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь национального проекта «Молодёжь и дети».

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