Участников международной молодёжной Вахты Памяти наградили в Дедовичах

13:18, 21 августа 2026, ПАИ

Отчётное мероприятие по итогам участия молодёжного поискового отряда «Журавли» из посёлка Дедовичи в международной молодёжной Вахте Памяти «Невельский фронт. Единство. Память. Победа» прошло в Музее партизанской славы, расположенном в посёлке. Экспедиция проходила с 1 по 10 августа в Невельском районе, пишет газета «Коммуна».

Встреча началась с театрализованной музыкальной композиции «Годы проходят…», в которой прозвучали строки из песни, созданной на стихи старшего бойца отряда Егора Тимонена.

Затем участники Вахты Памяти рассказали о своей 11-й экспедиции. Гостям представили отряды, работавшие на Невельской земле, и вспомнили каждый день вахты. Рассказ сопровождался фотографиями, которые помогли вновь пережить самые яркие и важные моменты.

20 участникам Вахты Памяти вручили заслуженные награды от организаторов. Участники поискового отряда получили грамоты, подарочные кружки и вымпелы, а также грамоты и сертификаты центра «Воин» за успешное прохождение учебной программы. Для тех, кто впервые отправился на Вахту Памяти, командующий состав молодёжного поискового отряда «Журавли» подготовил особый подарок – аксельбанты для парадной формы.

Завершилась встреча просмотром видеоролика «Молодёжная Вахта Памяти – 2026», который отряд подготовил по итогам экспедиции. Скоро фильм появится в группе поискового отряда «Журавли» в соцсетях.