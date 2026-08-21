«Жигули» впереди иномарок: какие подержанные автомобили чаще всего покупали в июле

11:25, 21 августа 2026, ПАИ

Российский рынок автомобилей с пробегом в июле продемонстрировал разнонаправленную динамику. С одной стороны, продажи достигли максимального значения с начала года, с другой – впервые с середины 2025-го оказались ниже показателя аналогичного месяца прошлого года, пишут «Известия».

По данным «Автостата», в июле россияне приобрели 548,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. По сравнению с июнем продажи выросли на 8,1%. При этом в годовом выражении показатель снизился на 3,3%.

Эксперты объясняют такое сочетание цифр высокой базой сравнения. В июле прошлого года рынок был особенно активен: тогда было продано 567,2 тыс. подержанных машин. Во второй половине 2025 года спрос начал заметно ускоряться на фоне ожиданий изменения правил расчета утилизационного сбора.

В целом же рынок сохраняет положительную динамику. За январь – июль в России продали 3,43 млн автомобилей с пробегом – на 4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.

Самой популярной маркой на вторичном рынке остается Lada – в июле было продано 122,1 тыс. автомобилей этой марки.

На втором месте с большим отрывом оказалась Toyota – 60,4 тыс. машин. Далее расположились Kia (30,3 тыс.), Hyundai (29,1 тыс.) и Volkswagen (26,5 тыс.).

В десятку лидеров также вошли Nissan (24,8 тыс.), Honda (22 тыс.), Chevrolet (18,9 тыс.), Renault (18,2 тыс.) и Ford (15,7 тыс.).

Все десять марок увеличили продажи относительно июня. Однако при сравнении с июлем 2025 года рост показали только три бренда: Volkswagen (+12,1%), Honda (+9%) и Toyota (+3,4%).

Особенно показательно распределение спроса по конкретным моделям. Первые пять строчек июльского рейтинга «Автостата» заняли автомобили Lada.

На первом месте оказалась классика АвтоВАЗа с задним приводом – за месяц было продано 19,7 тыс. «жигулей». Далее идут Lada Samara 2 (14 тыс.), Lada Priora (13,6 тыс.), Lada Granta второго поколения (11,8 тыс.) и Lada 110 (10,7 тыс.).

Среди иномарок наиболее востребованной стала Kia Rio – 10,7 тыс. проданных автомобилей. Почти столько же покупателей нашли подержанные Toyota Corolla – 10,5 тыс.

В пятёрку наиболее популярных моделей также вошли дорестайлинговая Lada Granta (10,3 тыс.), Hyundai Solaris (10,2 тыс.) и Ford Focus (9,6 тыс.).

Одновременно растёт импорт подержанных автомобилей. В июле в Россию ввезли 50,5 тыс. машин старше трёх лет, что на 7% больше, чем месяцем ранее. За семь месяцев импорт достиг 255,7 тыс. автомобилей, увеличившись на 12% год к году.

Основную долю по-прежнему составляют подержанные японские машины с правым рулём. Их импорт вырос на 29%. В числе наиболее популярных – Toyota и Honda.

При этом поставки автомобилей с левым рулём сократились на 6,3%, до 103,8 тыс. машин. По словам директора «Автостата» Сергея Целикова, на это повлияло повышение утилизационного сбора для автомобилей мощностью свыше 160 л. с., из-за чего резко снизился импорт мощных моделей из Южной Кореи.

Зато постепенно увеличивается присутствие автомобилей из Китая. Сейчас они составляют около 24% всего импорта подержанных машин. Причём речь идёт не только о китайских марках: в страну ввозят также европейские и японские автомобили, произведённые на китайских предприятиях.

При этом специалисты считают, что нынешние колебания не свидетельствуют о серьёзном переломе на вторичном рынке.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отмечает, что продажи могут меняться на 3–5% в ту или иную сторону, однако общая картина от этого существенно не изменится. В последние годы российский рынок подержанных автомобилей держится примерно на уровне 6 млн сделок в год, и примерно такой же объём, по его прогнозу, сохранится в 2026-м и, вероятно, в 2027 годах.

Ещё одна характерная черта рынка – высокий средний возраст автомобилей. Он составляет около 15 лет. Значительная часть таких машин уже успевает сменить пять – семь владельцев, а их техническое состояние зачастую далеко от идеального.

По словам Моржаретто, более свежие автомобили из Китая постепенно заменяют подержанные машины из Европы и США, импорт которых за последние годы резко сократился. Однако пока китайские автомобили занимают недостаточную долю вторичного рынка, чтобы существенно изменить его структуру.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков также считает, что принципиально рынок не меняется: россияне в основном перепродают друг другу уже находящиеся в стране старые автомобили. В течение последних 10–15 лет на один новый автомобиль приходится примерно пять сделок с подержанными.

Это соотношение может временно меняться под воздействием экономической ситуации и других внешних факторов, однако в долгосрочной перспективе остаётся примерно одинаковым.