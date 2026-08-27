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Общество

«Думал, придётся лежать неделю»: как псковские хирурги проводят малоинвазивные операции

Современные малоинвазивные технологии при проведении хирургических операций применяют в Псковской областной клинической больнице и её филиале «Псковский городской». В частности, пациентам выполняют лапароскопические вмешательства при заболеваниях желчного пузыря и других хирургических патологиях, рассказали в больнице.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Один из пациентов больницы, 42-летний Алексей, обратился за медицинской помощью после нескольких месяцев дискомфорта и тошноты, которые возникали после употребления жирной пищи. После обследования у него диагностировали желчнокаменную болезнь, и врачи рекомендовали удаление желчного пузыря.

«Честно говоря, я откладывал визит к хирургу несколько месяцев, – рассказал пациент. – Боялся, что буду прикован к больничной койке минимум на две недели, что останется шрам. Но в Псковской областной клинической больнице мне предложили совсем другой вариант».

Алексею провели лапароскопическую холецистэктомию – операцию по удалению желчного пузыря через небольшие проколы. Через них в брюшную полость вводятся камера и хирургические инструменты. В данном случае размеры проколов составили от 5 мм до 1 см.

После операции пациент уже на вторые сутки самостоятельно передвигался по палате и чувствовал себя хорошо. На третьи сутки его выписали домой, рекомендовав соблюдать щадящий режим в течение недели.

К преимуществам малоинвазивных вмешательств относятся меньшая травматичность тканей, сокращение сроков восстановления, небольшой размер послеоперационных следов и более короткое пребывание в стационаре, отметили в медучреждении.

Хирургические отделения Псковской областной клинической больницы и филиала «Псковский городской» оснащены современным оборудованием в соответствии с федеральными стандартами. Специалисты используют технологии, которые применяются в крупных медицинских центрах Москвы и Санкт-Петербурга.

В отделениях работают квалифицированные хирурги, которые регулярно проходят обучение и обмениваются опытом с коллегами из других регионов. Ежегодно специалисты выполняют более полутора тысяч операций.

Медицинская помощь по этому направлению предоставляется бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования. Для лечения по ОМС пациенту необходимо направление из поликлиники по месту жительства.

В больнице также рекомендуют не откладывать обращение к врачу при появлении таких симптомов, как тяжесть или боль в правом боку, горечь во рту и другие нарушения пищеварения.

Записаться на консультацию к специалистам можно по телефону контакт-центра 29-57-00.

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