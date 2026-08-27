Касса Псковского театра драмы возвращается к ежедневному режиму работы

12:51, 27 августа 2026, ПАИ

С 27 августа касса Псковского театра драмы снова работает ежедневно, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Часы работы: с 11:00 до 19:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).

Онлайн на сайте можно купить билеты круглосуточно. Первый спектакль нового сезона – «Маленькие трагедии» – состоится 18 сентября.