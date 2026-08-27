Касса Псковского театра драмы возвращается к ежедневному режиму работы
С 27 августа касса Псковского театра драмы снова работает ежедневно, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.
Часы работы: с 11:00 до 19:00 (перерыв с 15:00 до 15:30).
Онлайн на сайте можно купить билеты круглосуточно. Первый спектакль нового сезона – «Маленькие трагедии» – состоится 18 сентября.
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