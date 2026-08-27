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Общество

О культуре народа сето поговорят сегодня на «Серебряном дожде»

Программа «Минкульт» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 27 августа, в 14:00.

Иллюстрация: ПАИ

Гостями студии станут директор Псковского областного центра народного творчества Наталья Белова и заместитель председателя Печорской районной общественной организации народа сето «ЭКОС», заместитель директора Печорской лингвистической гимназии, руководитель детского ансамбля «Птенцы» Елена Вариксоо.

Разговор приурочен к Неделе культуры народа сето в рамках Года единства народов России.

Как сето удаётся сохранять идентичность в окружении других культур? Что делается, чтобы передать язык новому поколению? Чем песни сето отличаются по звучанию и смыслу? Что станет гвоздем программы этнокультурного фестиваля «Сетомаа. Семейные встречи», который пройдет 28 августа? Какие планы на будущее у ансамбля «Птенцы» и Центра народного творчества?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Минкульт» в четверг, 27 августа, в 14:00. Видеотрансляция – на портале Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВК».

Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.

Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.

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