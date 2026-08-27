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Общество

Экспресс-подготовка первоклассников: с чего начать за неделю до школы

Рекомендации по экспресс-подготовке детей к первому классу дала заместитель директора по начальной школе лицея № 4 города Пскова Оксана Кузьмина в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой в четверг, 27 августа.

Оксана Кузьмина. Фото: ПАИ

По словам Оксаны Кузьминой, подготовку первоклассника к школе стоит начинать именно с разговоров о школе. «Родители должны сформировать у ребёнка позитивное отношение к школе. Это могут быть свои воспоминания о первой учительнице, о каких-то уроках, об экскурсиях, которые проходили очень интересно. О дружбе, которая завязалась у родителей ещё в школе», – пояснила педагог.

Она также порекомендовала посетить школу с ребёнком, чтобы он увидел обстановку, классы и учителей. Покупку школьных принадлежностей, отметила Кузьмина, не стоит откладывать на последний момент, при этом процесс должен быть постепенным и с участием ребёнка. «Это лучше всего делать с детьми, чтобы они тоже участвовали в этом процессе, и, конечно же, чтобы это им нравилось. Родители должны, наверное, проиграть всю эту историю вместе с ребятами», – добавила она.

Фото: ПАИ

Особое внимание педагог уделила перестройке режима дня: лето – расслабленный период, когда дети просыпались и ложились спать когда хотели. «Если ребёнку предстоит просыпаться в 07:00, а в данный момент он просыпается в 10:00, то постепенно нужно сдвигать это время, вставать не в 10:00, а в 09:45 и уходить в рабочий режим», – отметила Кузьмина.

Родителям также посоветовали показывать собранность личным примером и не создавать суеты.

Отметим, во всех учреждениях образования Пскова в преддверии нового учебного года проходят ремонты.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.

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