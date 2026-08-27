Студенты ПсковГУ могут заранее оформить пропуска перед началом учебного года
Бюро пропусков ПсковГУ будет работать в выходные, 29 и 30 августа, чтобы студенты могли заранее подготовиться к началу нового учебного года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
В субботу и воскресенье бюро будет открыто с 9:00 до 17:00, перерыв на обед – с 13:00 до 14:00.
Оформить пропуск можно по адресу: улица Карла Маркса, дом 1. Вход находится слева от крыльца общежития.
Для оформления необходимо иметь при себе паспорт, электронный носитель с функцией NFC и договор на оказание платных образовательных услуг, если он имеется.
В эти же выходные студенты смогут не только оформить пропуск, но и заселиться в общежитие.
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