28 августа начнётся заселение первокурсников в общежития ПсковГУ

07:43, 18 августа 2026, ПАИ

ПсковГУ подготовил инструкцию для первокурсников, которым предстоит заселение в общежития. В университете рассказали, что необходимо сделать до переезда и что учитывать при обустройстве на новом месте.



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ





В специальном гайде студентам объясняют, что означает письмо о заселении, которое приходит на электронную почту, и как на него правильно ответить. Также первокурсники смогут узнать, когда можно приехать в общежитие и начать обустраиваться.

Отдельный раздел посвящён вещам, которые разрешено привезти с собой. Студентам рассказывают, какие устройства и бытовые девайсы можно взять в общежитие, а какие могут не допустить.

Если после ознакомления с инструкцией останутся вопросы, получить дополнительную информацию можно в дирекции общежитий ПсковГУ по телефону +7 (8112) 201-699, добавочный 820, или по электронной почте studobsh@pskgu.ru.

Ранее сообщалось, что в ПсковГУ назначили нового директора Института непрерывного образования.