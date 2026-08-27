Значки и игрушки: серия мастер-классов проходит на выставке «Россия начинается здесь»
Серия мастер-классов проходит на молодёжной площадке в рамках выставки «Россия начинается здесь» в Пскове сегодня, 27 августа. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
«Сегодня каждый сможет раскрыть свой творческий потенциал. Вас ждёт программа увлекательных мастер-классов и активностей от «Добро.Центр» ПсковГУ и Молодёжного центра Пскова», – отметили организаторы.
Программ мастер-классов:
15:00-20:00 – мастер-класс по изготовлению обвесов на мобильные телефоны;
15:00-20:00 – мастер-класс по изготовлению открыток и композиций в стиле скрапбукинга;
15:00-20:00 – мастер-класс по изготовлению мини-значков;
15:00-20:00 – мастер-класс по созданию игрушек для собак;
20:00-21:00 – мастер-класс по созданию фигур из воздушного пластилина;
20:00-21:00 – мастер-класс по изготовлению закладок для книг;
21:00-22:00 – выступление DJ Regina.
Полная программа четвёртого дня выставки опубликована здесь.
Ранее сообщалось, что 12 тысяч гостей собрала молодёжная площадка в первый день выставки «Россия начинается здесь».
Добавим, что 5 февраля состоялось официальное открытие Года единства народов России. Церемония прошла в национальном центре «Россия» в рамках масштабного марафона «Россия – семья семей». Она собрала представителей всех регионов страны, около тысячи участников молодёжных проектов и иностранных гостей. В торжественном открытии участвовал президент России Владимир Путин, который и дал старт Году единства народов России.
Отметим, что Псковская область также приняла участие в масштабном открытии Года единства народов России как в очном, так и в дистанционном формате. Регион представил на всероссийском марафоне самобытную культуру малочисленного народа сето. Трансляция мастер-классов по изготовлению традиционных оберегов и поясов, а также музыкальных выступлений велась в прямом эфире из медиацентра Псковского агентства информации и регионального Дома молодёжи. Как это было – в нашем фоторепортаже.
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