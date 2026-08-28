Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в Псков на день раньше запланированной даты

11:17, 28 августа 2026, ПАИ

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского привезут в Псков на день раньше запланированной даты. Поклониться деснице можно будет уже 31 августа, а не 1 сентября, как планировалось, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Встреча мощей святителя Спиридона Тримифунтского у ворот Псковского кремля духовенством и верующими состоится 31 августа в 18:00. Затем крестным ходом святыня будет принесена в Свято-Троицкий кафедральный собор, где будет отслужен торжественный молебен.

В ночь на 1 сентября состоится Божественная литургия, которую возглавит митрополит Псковский и Порховский Матфей в сослужении духовенства епархии. Начало богослужения – в полночь.

1 сентября поклониться деснице святителя Спиридона можно будет с 8:00 до 00:00. В это время перед ковчегом с мощами угодника Божия будет ежечасно совершаться акафистное пение.

2 сентября доступ к мощам будет осуществляться с 8:00 до 15:00, после чего святыня отправится в Смоленск.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 17 августа 2026 года с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибыла десница святителя Спиридона Тримифунтского. Для миллионов православных верующих в России это станет возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир.