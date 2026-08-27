В Пскове ограничат движение на участке улицы Лиственной

13:09, 27 августа 2026, ПАИ

В Пскове временно ограничат движение транспорта на участке улицы Лиственной. Ограничение связано со строительством инженерных сетей газоснабжения, сообщили ПАИ в администрации города.

Проезд будет закрыт с 28 августа по 1 сентября на участке от дома № 6 на улице Шоссейной до дома № 7а на улице Лиственной. Ограничение будет действовать ежедневно с 8:00 до 17:00. Вечером и ночью движение на участке будет открыто.

Автомобилистов просят учитывать временное перекрытие при планировании поездок и заранее выбирать маршруты объезда.