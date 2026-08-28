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Общество

ВТБ: больше 11 тысяч бегунов зарегистрировались на 99-й Петербургский марафон «Пушкин – Петербург»

Спортсмены из 79 регионов России и 12 стран мира выйдут на старт 99-го Петербургского марафона «Пушкин – Петербург» 6 сентября. Всего на сегодня зарегистрировалось более 11 000 участников. Титульный спонсор марафона ВТБ развернёт в финишном городке марафона на Дворцовой площади фан-зону, где участники и болельщики смогут познакомиться с легендарной ралли-командой «КАМАЗ-мастер», сообщили ПАИ организаторы.

Фото ПАИ предоставила пресс-служба Банк ВТБ (ПАО)

В программу марафона входят дистанции 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км. В этом году марафон получил новую трассу для спортсменов высших достижений, которая впервые позволит официально фиксировать на дистанции рекорд России.

ВТБ предоставит 5 млн рублей за обновление национального рекорда, который сейчас принадлежит Владимиру Никитину: в мае 2026 года на Казанском марафоне он показал результат 2:08:09. За рекорд трассы на дистанции 30 км банк вручит 1 млн рублей: текущий рекорд – 1:29:14 – установил в 2025 году Ринас Ахмадеев. Общий призовой фонд от ВТБ в 2026 году превышает 8 млн рублей.

«Беговые события помогают развивать спортивную инфраструктуру, стимулируют внутренний туризм, создают дополнительные точки роста для предпринимательства и вовлекают всё больше людей в спорт. Петербургский марафон «Пушкин – Петербург» – традиция, которая не прерывается уже почти 100 лет. Сейчас это один из крупнейших стартов страны с мировым уровнем легкоатлетических соревнований. Для ВТБ важно сохранять и развивать такие проекты, которые инвестируют в здоровье людей, экономику Санкт-Петербурга и формируют его имидж как города для активного образа жизни», – прокомментировал заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.

«Регистрация на марафон заканчивается, уровень заявленных участников даёт все основания рассчитывать на серьезные результаты в этом сезоне. Мы видим, что интерес к марафону растёт –это касается и профессиональных спортсменов, и любителей, которые год за годом выходят на старт всё более подготовленными», – отметил Дмитрий Павлов, основатель бегового сообщества «ПушкинРан», президент Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга.

В финишном городке марафона на Дворцовой площади 5 и 6 сентября будет работать пространство ART.SPORT.VTB: каждый участник сможет увидеть на светодиодном экране свой персональный маршрут, время прохождения дистанции и сфотографироваться на фоне личного результата, а гости любого возраста – поиграть в баскетбол, настольный футбол и дартс. Вместе с ВТБ к марафону присоединилась команда «КАМАЗ-мастер», многократный победитель ралли «Дакар» и давний партнёр банка: как и бегуны, экипаж регулярно испытывает себя на выносливость.

Рядом с пространством ВТБ можно будет увидеть гоночный грузовик команды, а в рамках события пройдёт автограф-сессия с заслуженным мастером спорта России, пилотом Дмитрием Сотниковым, и мастер-класс по физической подготовке от тренера команды Владимира Малясова.

Регистрация на марафон продолжается до достижения лимита участников: https://reg.russiarunning.com/event/99yPeterburgskiyMarafonPushkinPeterburg

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