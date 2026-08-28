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Общество

В «Михайловском» устроят праздник в честь Хлебного Спаса

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» приглашает псковичей и гостей региона вместе отпраздновать Хлебный Спас.

Спас на музейном мельничном подворье. Фото Натальи Алексеевой (из архива службы информации Пушкинского заповедника)

Большой музейный праздник «Спас – хлеба припас» проведут завтра, 29 августа, рассказали корреспонденту ПАИ в «Михайловском». Центральным событием праздничного дня станут водосвятный молебен и фольклорная программа – интерактивное действо, участники которого узнают много нового для себя о традициях трёх русских Спасов – Медового (отмечается 14 августа), Яблочного (19 августа) и завтрашнего, Хлебного или Орехового, который ещё называют Спасом на холстах, или Холщовым Спасом (29 августа).

«Вместе с нашими гостями мы вспомним традицию обхода дворов, – рассказала руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова. – Так как третий Спас считался днём благодарения Господу за созревшие хлеба и орехи, мы проведём обряд освящения урожая, будем водить хороводы и петь песни».

Кроме того, в программу праздника в этом году вошла фольклорная игровая программа «Колобок». Эта знакомая с детства история будет представлена в народных играх и песнях XIX века, рассказали в музее.

«Деревенский праздник» проведут в «Музее‑мельнице в деревне Бугрово». Гостей на него ждут к 15:00.

А здесь можно посмотреть фотографии с Яблочного спаса в Пскове.

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