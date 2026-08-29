Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Как расторгнуть договор о платном обучении и вернуть деньги: пошаговая инструкция

Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора об оказании образовательных услуг. При этом образовательная организация может удержать только документально подтверждённые фактические расходы, связанные с исполнением договора, – штрафы, комиссии и неустойки за факт отказа от обучения удерживать нельзя. Об этом ПАИ сообщили в Роспотребнадзоре.

Фото: ПАИ

Чтобы расторгнуть договор, подготовьте письменное заявление в свободной форме на имя руководителя образовательной организации. В нём укажите свои Ф. И. О. и контактные данные, реквизиты договора, требование о расторжении договора со ссылкой на статью 32 закона РФ «О защите прав потребителей», способ возврата денежных средств и желаемую дату прекращения занятий, если обучение уже началось.

Распечатайте заявление в двух экземплярах. Один передайте представителю организации, а на втором попросите поставить отметку о принятии: дату, подпись, расшифровку подписи и должность сотрудника. Желательно также получить печать организации.

Если заявление отказываются принимать лично, отправьте его на юридический адрес исполнителя на «Почте России» заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Требование о возврате денежных средств должно быть исполнено в течение 10 дней со дня его предъявления. Если обучение не началось, вам должны вернуть всю уплаченную сумму, поскольку исполнитель не понёс расходов, связанных с оказанием услуг. Если часть курса уже пройдена, то из общей стоимости договора вычитается стоимость фактически оказанных услуг. Остаток денежных средств должны вернуть потребителю.

Исполнитель обязан предоставить мотивированный расчёт удержанной суммы. Если вы запросите подтверждающие документы письменно, к расчёту должны быть приложены чеки, платёжные поручения, акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие расходы.

Если ваши права нарушены, обратитесь в Роспотребнадзор или его территориальный орган. Также можно подать обращение на официальном сайте ведомства.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






30 августа 2026

Беспилотная опасность объявлена в Псковской области
29 августа 2026

Наталья Мельникова оценила выставку «Россия начинается здесь»
29 августа 2026

Вдова полкового священника из Псковской области задала вопрос на форуме «Вместе победим»
29 августа 2026

Преподавателю ПсковГУ присвоено учёное звание доцента
29 августа 2026

Ветераны СВО из Псковской области выступили на турнире «Кубок героев»
29 августа 2026

Заслуженный учитель РФ из Новоржевского района отметила 80-летний юбилей
29 августа 2026

Пять районов Псковской области представят свою историю в финальный день выставки «Россия начинается здесь»
29 августа 2026

В деревне Барсаново Опочецкого района отметили День деревни

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...