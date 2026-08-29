Как расторгнуть договор о платном обучении и вернуть деньги: пошаговая инструкция

21:48, 29 августа 2026, ПАИ

Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора об оказании образовательных услуг. При этом образовательная организация может удержать только документально подтверждённые фактические расходы, связанные с исполнением договора, – штрафы, комиссии и неустойки за факт отказа от обучения удерживать нельзя. Об этом ПАИ сообщили в Роспотребнадзоре.

Чтобы расторгнуть договор, подготовьте письменное заявление в свободной форме на имя руководителя образовательной организации. В нём укажите свои Ф. И. О. и контактные данные, реквизиты договора, требование о расторжении договора со ссылкой на статью 32 закона РФ «О защите прав потребителей», способ возврата денежных средств и желаемую дату прекращения занятий, если обучение уже началось.

Распечатайте заявление в двух экземплярах. Один передайте представителю организации, а на втором попросите поставить отметку о принятии: дату, подпись, расшифровку подписи и должность сотрудника. Желательно также получить печать организации.

Если заявление отказываются принимать лично, отправьте его на юридический адрес исполнителя на «Почте России» заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.

Требование о возврате денежных средств должно быть исполнено в течение 10 дней со дня его предъявления. Если обучение не началось, вам должны вернуть всю уплаченную сумму, поскольку исполнитель не понёс расходов, связанных с оказанием услуг. Если часть курса уже пройдена, то из общей стоимости договора вычитается стоимость фактически оказанных услуг. Остаток денежных средств должны вернуть потребителю.

Исполнитель обязан предоставить мотивированный расчёт удержанной суммы. Если вы запросите подтверждающие документы письменно, к расчёту должны быть приложены чеки, платёжные поручения, акты выполненных работ и другие документы, подтверждающие расходы.

Если ваши права нарушены, обратитесь в Роспотребнадзор или его территориальный орган. Также можно подать обращение на официальном сайте ведомства.