Стала известна программа Дня знаний в ПсковГУ

22:22, 28 августа 2026, ПАИ

Псковский государственный университет подготовил праздничную программу ко Дню знаний — 1 Сентября. Афишу мероприятий опубликовали на сайте вуза.



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ



Фото: ПсковГУ





Ключевым событием утренней части станут организационные собрания — они пройдут с 10:00 до 14:00 в каждом институте, колледже и филиале ПсковГУ, в том числе в филиале в Великих Луках. Студенты 2–5-х курсов в этот день будут учиться по обычному расписанию.

Все детали — кто, во сколько и в какой корпус должен прийти — собраны в специальных карточках. Их рекомендуется сохранить и поделиться с одногруппниками.

После обеда всех студентов, преподавателей и гостей приглашают на праздник в Финский парк.

Ранее сообщалось, что опубликована программа фестиваля «Время открытий» в Пскове.