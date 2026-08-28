Стала известна программа Дня знаний в ПсковГУ
Псковский государственный университет подготовил праздничную программу ко Дню знаний — 1 Сентября. Афишу мероприятий опубликовали на сайте вуза.
Ключевым событием утренней части станут организационные собрания — они пройдут с 10:00 до 14:00 в каждом институте, колледже и филиале ПсковГУ, в том числе в филиале в Великих Луках. Студенты 2–5-х курсов в этот день будут учиться по обычному расписанию.
Все детали — кто, во сколько и в какой корпус должен прийти — собраны в специальных карточках. Их рекомендуется сохранить и поделиться с одногруппниками.
После обеда всех студентов, преподавателей и гостей приглашают на праздник в Финский парк.
Ранее сообщалось, что опубликована программа фестиваля «Время открытий» в Пскове.
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