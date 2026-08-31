22 единицы оружия и 40 боеприпасов изъяли росгвардейцы за неделю в Псковской области

13:55, 31 августа 2026, ПАИ

С 24 по 31 августа сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 27 проверок условий хранения оружия и боеприпасов у граждан. Как сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства, росгвардейцы выявили семь административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято 22 единицы оружия и 40 боеприпасов.

В Управлении Росгвардии напомнили владельцам гражданского оружия о необходимости соблюдать требования законодательства. Порядок хранения, использования, ношения и транспортировки оружия регулируется Федеральным законом «Об оружии».

В частности, оружие должно храниться в запирающемся на замок металлическом шкафу или сейфе, обеспечивающем его сохранность.