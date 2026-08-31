Безопасность детей на дорогах обсудят в программе «Среда обитания»

11:13, 31 августа 2026, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в понедельник, 31 августа. Собеседницами ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станут старший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД по Псковской области Юлия Данилова и начальник отдела по делам несовершеннолетних УМВД России по Псковской области Светлана Королькова.

Много ли было происшествий с детьми на дорогах в период летних каникул и сколько произошло ДТП с участием детей на электросамокатах и велосипедах? Когда пройдут традиционные рейды на дорогах, направленные на проверку соблюдения правил перевозки детей? Много ли детей и подростков попали в поле зрения органов ПДН во время летних каникул? Какую работу с трудными подростками вели правоохранители этим летом? Сколько на сегодняшний день несовершеннолетних в Псковской области состоит на учёте в полиции? Какие преступления чаще всего совершают несовершеннолетние?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».