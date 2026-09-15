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Формула баланса: как служба занятости помогает совмещать материнство и карьеру

Бесплатное обучение, помощь с профориентацией, психологическая поддержка и женский клуб — служба занятости Псковской области приглашает мам в декрете и тех, кто только планирует родить ребёнка, для развития и карьерного роста. О том, как зарегистрироваться, какие гарантии даёт государство и как совместить работу с заботой о малыше, в проекте «Школа будущих родителей» рассказала сотрудник службы занятости Марина Петрова.

Марина Петрова. Скриншот телеканала «Первый Псковский»

– Марина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, кто вы и чем можете помочь мамам, которые хотят найти работу или развиваться?

– Здравствуйте. Я сама молодая мама и сотрудник службы занятости Псковской области. Женщины, которые планируют стать мамами и хотят найти работу и развиваться, всегда могут обратиться в нашу службу, в кадровый центр, чтобы понять, какие возможности есть.

– Какие возможности открываются для мам в декретном отпуске?

– Во-первых, мамы, которые находятся в декретном отпуске с ребёнком до трёх лет, могут пройти бесплатное обучение через службу занятости. Для этого нужно обратиться на портал «Работа в России» и зарегистрироваться через «Госуслуги». Или же, если возникнут какие-то сложности, можно прийти в кадровый центр по месту вашего проживания, и вы сможете получить полную информацию. Обучаться можно различным профессиям: от IT-специалиста до менеджера логистики, дизайнера и так далее.

Фото: ПАИ

– А что ещё, кроме обучения, может предложить кадровый центр?

– Также вы можете пройти профориентационное тестирование, получить психологическую поддержку и так далее.

– Какие гарантии есть у женщины в декрете со стороны государства и работодателя?

– Мамы должны понимать, что государство также заботится о них. И в рамках закона женщина, которая находится в декретном отпуске, может выбирать удобный для себя график работы. Например, если вы хотите совместить работу и заботу о ребёнке, вы можете выбрать короткий рабочий день. Или же, если вы не сможете ездить в командировки или работать в ночные смены, то без вашего ведома, без вашей подписи или заявления, работодатель не может вас заставить. Также работодатель не может вас уволить по своей инициативе, кроме случая ликвидация организации.

Фото: ПАИ

– Вы упомянули женский клуб. Что это такое и чем он может быть полезен?

– Да, мамочки могут посетить женский клуб на базе кадрового центра города Пскова. Это клуб по интересам. Вы можете туда прийти, вам предоставят различную информацию, предложат мастер-классы, психологическую поддержку, общение по интересам. Вам расскажут, как проходить собеседования, какую выбрать профессию, чтобы совмещать материнство и развитие в своей карьере.

– Что бы вы хотели сказать мамам в завершение нашей беседы?

– Кадровые центры – это то место, где вы можете развиваться, где вы можете совмещать ваши интересы, ваше желание быть родителями. Мы приглашаем вас: обязательно к нам приходите, потому что счастливая мама – это счастье для всей семьи. Ждём вас!

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