Легендарная 76-я дивизия ВДВ отмечает 87-ю годовщину со дня образования

08:24, 01 сентября 2026, ПАИ

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия отмечает 87-ю годовщину со дня формирования.

Это старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Дивизия является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.

Дивизия сформирована 1 сентября 1939 года. В годы Великой Отечественной войны её боевой путь был связан с героической обороной Одессы, Севастополя, Керчи и Сталинграда, получившими впоследствии высокие звания городов-героев. Пройдя через горнило Курской дуги, с боями форсировав Днепр, изгнав фашистских захватчиков из Белоруссии, дивизия закончила войну в Германии.

С 1994 по 1995 год и в период с 1999 по 2004 год части дивизии принимали участие в наведении конституционного порядка и в контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона. В марте 2000 года в бою с бандформированиями у высоты 776,0 массовый героизм проявил личный состав 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка. Ценой своей жизни десантники нанесли серьёзный урон террористическим бандам. За этот подвиг 22 гвардейца (из них 21 посмертно) были удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, 69 солдат и сержантов роты стали кавалерами ордена Мужества (63 из них посмертно).

С февраля 2022 года по настоящее время подразделения соединения принимают активное участие в специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин назвал 76-ю Псковскую дивизию ВДВ легендарной.