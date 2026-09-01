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«Спасибо за службу, мужество и верность традициям»: Михаил Ведерников поблагодарил бойцов ДШД

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём мессенджере MAX поблагодарил военнослужащих десантно-штурмовой дивизии в день 87-й годовщины со дня ее образования.

Глава региона отметил, что эту дату военнослужащие встречают на передовой, выполняя сложные и важные боевые задачи.

«Эту дату вы встречаете на передовой, с честью выполняя крайне сложные и важные боевые задачи. И, как сказал наш Верховный Главнокомандующий, делаете это с высокой эффективностью, в хорошем темпе, опережая другие подразделения», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что жители региона гордятся военнослужащими и их успехами, а власти со своей стороны делают всё необходимое, чтобы вопросы в тылу не отвлекали бойцов от выполнения поставленных задач.

«Спасибо за службу, мужество и верность традициям прославленной дивизии», – сказал Михаил Ведерников.

Губернатор пожелал военнослужащим сил, здоровья и удачи, а также скорейшего возвращения домой с победой.

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