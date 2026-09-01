Память погибших десантников почтили в Выбутах

10:09, 01 сентября 2026, ПАИ

87-ю годовщину образования отмечает 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия. Памятные мероприятия в этот день прошли у мемориала в Выбутах в Псковском районе, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX



Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX

















В день образования соединения цветы к мемориалу «Воин» в Выбутах возложили председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, депутат муниципального Собрания Андрей Ключко, глава округа Наталья Фёдорова, представители Псковской епархии, командования дивизии и ветераны.

Участники церемонии отдали дань памяти гвардейцам-десантникам, погибшим при защите Отечества.

Глава округа назвала дивизию образцом мужества, отваги и верности долгу. Она подчеркнула, что в соединении служат военнослужащие со стальным характером и несгибаемой силой духа, а девиз дивизии – «Мы всюду там, где ждут победу».

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия – старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Дивизия является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.