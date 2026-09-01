Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Память погибших десантников почтили в Выбутах

87-ю годовщину образования отмечает 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия. Памятные мероприятия в этот день прошли у мемориала в Выбутах в Псковском районе, сообщила глава округа Наталья Фёдорова в своём канале в MAX.

  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX
  • Память погибших десантников почтили в Выбутах
    Фото: из канала Натальи Фёдоровой в MAX

В день образования соединения цветы к мемориалу «Воин» в Выбутах возложили председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, депутат муниципального Собрания Андрей Ключко, глава округа Наталья Фёдорова, представители Псковской епархии, командования дивизии и ветераны.

Участники церемонии отдали дань памяти гвардейцам-десантникам, погибшим при защите Отечества.

Глава округа назвала дивизию образцом мужества, отваги и верности долгу. Она подчеркнула, что в соединении служат военнослужащие со стальным характером и несгибаемой силой духа, а девиз дивизии – «Мы всюду там, где ждут победу».

76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Александра Невского дивизия – старейшее из ныне существующих соединений Воздушно-десантных войск России. Дивизия является правопреемницей 157-й стрелковой дивизии (впоследствии ставшей 76-й гвардейской стрелковой дивизией), сформированной на базе 221-го Черноморского стрелкового полка 74-й Таманской стрелковой дивизии.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






01 сентября 2026

Сбер начал выдачу карт ЕКП «Псковская»
01 сентября 2026

Учебный год как путешествие: Александр Сорокин обратился к псковским школьникам в День знаний
01 сентября 2026

Крупную партию саженцев деревьев запретили ввозить в Псковскую область
01 сентября 2026

В Псковской области 2 сентября проверят систему оповещения населения
01 сентября 2026

Бесплатные занятия для будущих мам начнутся в Псковском перинатальном центре 7 сентября
01 сентября 2026

Завершён монтаж пролётного строения на мосту через реку Гдовку
01 сентября 2026

Октябрьский проспект в Пскове снова в строю: завершена двухэтапная замена сетей водоотведения
01 сентября 2026

Псковские полицейские обеспечивают безопасность на линейках 1 сентября

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...