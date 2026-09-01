Участок Рижского проспекта перекроют в Пскове почти на месяц
Движение транспорта ограничат на участке Рижского проспекта в Пскове, сообщили ПАИ в администрации города.
С 4 сентября по 2 октября ограничат движение по одной полосе проспекта напротив здания № 96б, у въезда к гипермаркету.
Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать удобные пути объезда.
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