Полиция задержала подозреваемых в краже из бывшего кинотеатра в Великих Луках
В Великих Луках полицейские раскрыли кражу имущества из помещения бывшего кинотеатра и расположенного рядом сарая. Об этом ПАИ сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.
По версии следствия, злоумышленники проникли в помещения, подобрав ключи. Оттуда они похитили строительные и монтажные инструменты. Сумма причинённого владельцу ущерба превысила 270 тысяч рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Ими оказались местные жители 50 и 30 лет.
Как уточнили в полиции, один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за кражу, вовлечение в занятие проституцией, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения.
В настоящее время оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Похищенное имущество полицейские изъяли. В ближайшее время его планируют вернуть законному владельцу.
Следственным подразделением ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ.
Расследование продолжается.