Полиция задержала подозреваемых в краже из бывшего кинотеатра в Великих Луках

16:16, 01 сентября 2026, ПАИ

В Великих Луках полицейские раскрыли кражу имущества из помещения бывшего кинотеатра и расположенного рядом сарая. Об этом ПАИ сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

По версии следствия, злоумышленники проникли в помещения, подобрав ключи. Оттуда они похитили строительные и монтажные инструменты. Сумма причинённого владельцу ущерба превысила 270 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали двух подозреваемых. Ими оказались местные жители 50 и 30 лет.

Как уточнили в полиции, один из мужчин ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Он был судим за кражу, вовлечение в занятие проституцией, а также управление транспортным средством в состоянии опьянения.

В настоящее время оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Похищенное имущество полицейские изъяли. В ближайшее время его планируют вернуть законному владельцу.

Следственным подразделением ОМВД России по городу Великие Луки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ.

Расследование продолжается.