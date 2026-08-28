Северо-Запад России будет находиться в области антициклона – «Фобос»

22:58, 28 августа 2026, ПАИ

В предстоящие выходные Северо-Запад России по-прежнему будет находиться в области антициклона, удерживающего тихую и солнечную погоду. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Как сообщают синоптики, лишь в воскресенье на западе региона скажется влияние атлантического циклона, раскрутившегося над Скандинавией, поэтому местами могут пройти грозы.

Температурный режим ожидается умеренно тёплый: в северных районах – от +15 до +20 градусов, на юге – от +18 до +23 градусов.

Ранее сообщалось, что 29 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.