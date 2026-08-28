Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Северо-Запад России будет находиться в области антициклона – «Фобос»

В предстоящие выходные Северо-Запад России по-прежнему будет находиться в области антициклона, удерживающего тихую и солнечную погоду. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Фото: ПАИ

Как сообщают синоптики, лишь в воскресенье на западе региона скажется влияние атлантического циклона, раскрутившегося над Скандинавией, поэтому местами могут пройти грозы.

Температурный режим ожидается умеренно тёплый: в северных районах – от +15 до +20 градусов, на юге – от +18 до +23 градусов.

Ранее сообщалось, что 29 августа в Псковской области ожидается переменная облачность без существенных осадков.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






28 августа 2026

В Псковской области запустят ежегодный конкурс по созданию муралов
28 августа 2026

В Пскове начал работу городской Ресурсный центр по духовно‑нравственному и патриотическому воспитанию
28 августа 2026

Северо-Запад России будет находиться в области антициклона – «Фобос»
28 августа 2026

Стала известна программа Дня знаний в ПсковГУ
28 августа 2026

В Писковичах завершили реконструкцию водопровода
28 августа 2026

Строительство моста через реку Великую на Северном обходе Пскова идёт по графику
28 августа 2026

Опубликована программа фестиваля «Время открытий»
28 августа 2026

Редкая находка: в Псковской области археологи нашли «молоточек Тора»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...