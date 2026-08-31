Фестиваль уличной культуры и спорта пройдёт в Великих Луках

23:42, 31 августа 2026, ПАИ

Фестиваль уличной культуры и спорта пройдёт в скейт‑парке на острове Дятлинка в Великих Луках 5 сентября. Горожан и гостей города ждёт насыщенная программа, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Мероприятие продлится с 12:00 до 20:00 и объединит спорт, творчество и музыку.

На фестивале пройдут показательные выступления известных спортсменов и состязания в экстремальных видах спорта. Зрители смогут увидеть батлы на самокатах, BMX и скейтбордах, соревнования по стритболу. Для всех желающих организуют мастер‑классы по битбоксу и брейкингу, будет работать граффити‑зона.

На главной сцене гостей ждут музыкальные сеты диджея, выступления брейкинг‑центра «О54» и шоу автозвука. Организаторы обещают яркую атмосферу, спортивный драйв и живую энергию: программа рассчитана на то, чтобы каждый нашёл для себя что‑то интересное.

Фестиваль проводит Центр молодёжи и общественных инициатив при поддержке Министерства молодёжной политики. Событие проходит в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети».

Ранее сообщалось, что Великие Луки впервые приняли фестиваль «Музыка на воде».