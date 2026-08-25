В лесах Псковской области после дождей начали появляться благородные грибы
В лесах Псковской области, включая юг региона, с приходом дождливой и прохладной погоды начали появляться благородные грибы: белые, подосиновики и подберёзовики. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Первый Псковский».
Сюжет телеканала «Первый Псковский»
Для роста грибов необходима влага, которую почва получает за счёт дождей и конденсата. Влажная погода, а также перепады между дневными и ночными температурами, считаются наиболее благоприятным временем для появления грибов. Даже при прекращении осадков рост продолжается за счёт росы, отметил биолог Павел Глазков.
По словам специалиста, с конца лета и осенью за счёт росы можно ожидать появления грибов. Однако неплохой улов ожидает любителей тихой охоты уже сейчас.
Как сообщалось ранее, в первые дни текущей недели на Северо-Западе России ожидается прохладная погода. Затем ненастная погода пойдёт на убыль, и к воскресенью воздух прогреется до 19–22 градусов.
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