В лесах Псковской области после дождей начали появляться благородные грибы

16:48, 25 августа 2026, ПАИ

В лесах Псковской области, включая юг региона, с приходом дождливой и прохладной погоды начали появляться благородные грибы: белые, подосиновики и подберёзовики. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Первый Псковский».

Сюжет телеканала «Первый Псковский»

Для роста грибов необходима влага, которую почва получает за счёт дождей и конденсата. Влажная погода, а также перепады между дневными и ночными температурами, считаются наиболее благоприятным временем для появления грибов. Даже при прекращении осадков рост продолжается за счёт росы, отметил биолог Павел Глазков.

По словам специалиста, с конца лета и осенью за счёт росы можно ожидать появления грибов. Однако неплохой улов ожидает любителей тихой охоты уже сейчас.

Как сообщалось ранее, в первые дни текущей недели на Северо-Западе России ожидается прохладная погода. Затем ненастная погода пойдёт на убыль, и к воскресенью воздух прогреется до 19–22 градусов.