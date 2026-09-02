Чат-бот для проверки управляющих компаний запустили в Псковской области

17:03, 02 сентября 2026, ПАИ

Цифровой помощник – чат-бот @rkn_ministry_bot – запущен в мессенджере MAX по инициативе министерства регионального контроля и надзора. Новый сервис позволяет пользователям оперативно получать информацию о жилищно-коммунальных услугах и взаимодействовать с органами власти, сообщили ПАИ в министерстве.

Среди ключевых функций бота – поиск домового чата по адресу с выдачей ссылки на существующий или подсказкой по его созданию, а также проверка управляющей компании по адресу или наименованию с отображением актуальных контактов, ИНН и фамилии руководителя.

Кроме того, через помощника можно направить обращение в интернет-приёмную правительства Псковской области и открыть каталог полезных ссылок на сайты администраций, ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.

Чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно добавить бота @rkn_ministry_bot в список контактов, после чего нажать кнопку «Начать» или ввести команду /start. Разработка реализована в рамках президентского национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация».