Псковские специалисты молодёжной политики прошли обучение в «Сенеже»

15:00, 03 сентября 2026, ПАИ

Специалисты молодёжной политики из Псковской области приняли участие во всероссийском семинаре, который прошёл в мастерской управления «Сенеж». Мероприятие объединило более 400 участников со всей России, сообщили ПАИ в пресс-службе профильного министерства.

Псковскую область представила делегация в составе пяти человек. В течение трёх дней участники работали над реальными запросами регионов. Проектные сессии были посвящены работе с подростками, выявлению рисков деструктивного поведения, системной патриотической работе, привлечению грантов в малых и удалённых муниципалитетах.

Отдельно на семинаре разбирали практики вовлечения ветеранов специальной военной операции в воспитательную работу. Участники изучали инструменты полевых исследований и модерации дискуссий в цифровой среде.

Итогом работы стали годовые планы по работе с молодёжью в муниципалитетах. Псковские специалисты, по информации пресс-службы министерства, вернулись с новыми знаниями и инструментами, которые смогут применить на местах.

Ранее сообщалось, что заместитель министра молодёжной политики региона Анна Калистратова и руководитель Центра молодёжи и общественных инициатив Елизавета Зайцева приняли участие в семинаре-совещании в «Сенеже», посвящённом развитию инфраструктуры молодёжной политики.