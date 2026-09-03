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Общество

Вспомни оранжевый галстук: где родители псковских школьников могут узнать о секциях и кружках

Где родителям в Псковской области узнать о детских объединениях и как ребёнку присоединиться к ним, рассказала региональный координатор всероссийского проекта «Навигаторы детства» в регионе Юлия Колбасова в эфире радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) в программе «Шпаргалка для родителей» Елены Синёвой в четверг, 3 сентября.

Юлия Колбасова. Фото: ПАИ

«Прежде всего, таким инструментом является образовательная организация, классный руководитель, который на собрании может рассказать и детям, и родителям о том, какие возможности есть в школе, о кружках и секциях», – отметила гостья студии и добавила, что по этому вопросу также можно обратиться к советникам директоров по воспитанию. Они расскажут о воспитательных пространствах, к которым ребёнок может присоединиться.

Фото: «Навигаторы детства»

Юлия Колбасова поделилась, что среди псковских школьников бытует такое понятие как «праздник галстука». Когда советник директора по воспитанию надевает ярко-оранжевый галстук, это означает, что вскоре пройдёт какое-то мероприятие, и дети сами подбегают к нему и спрашивают, что же запланировано. «Но иногда нужна помощь взрослого, не все дети инициативные, не все могут легко подойти и спросить. Все дети индивидуальны и всем нужно помочь раскрыть свой потенциал», – подчеркнула она.

Напомним, что «Шпаргалка для родителей» – совместный проект радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM) и министерства образования Псковской области. Цикл программ расскажет простым и понятным языком о том, что интересного и важного происходит в образовании в Псковской области. Передача выходит в эфир каждый четверг в 09:20, 12:20, 20:20.

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