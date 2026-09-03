Псковичи могут подать заявку на грант до миллиона рублей

15:09, 03 сентября 2026, ПАИ

Росмолодёжь продолжает приём заявок на всероссийский конкурс молодёжных проектов «Росмолодёжь.Гранты. 2 сезон». Конкурс реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и является последним заочным грантовым конкурсом среди физических лиц в 2026 году, сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив.

Заявочная кампания продлится до полудня 15 сентября 2026 года. Участники, прошедшие конкурсный отбор, смогут получить грантовую поддержку в размере до миллиона рублей на реализацию своих социально значимых проектов.

К участию приглашаются граждане России и Республики Абхазия в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Победители предыдущих сезонов также могут подать заявку при условии завершения реализации проекта и сдачи отчётности .

Конкурс проводится по 18 тематическим направлениям, охватывающим широкий спектр молодёжных инициатив . Среди них — организация занятости молодёжи и развитие малых территорий, добровольчество, экологическое просвещение и здоровый образ жизни, сохранение исторической памяти и семейных ценностей, молодёжный туризм, медиа, наука и технологии, творчество, наставничество, поддержка межкультурного диалога и профилактика негативных явлений в молодёжной среде.

Каждый участник может подать не более одной заявки с одним проектом в одной номинации.

Заявки принимаются в заочном формате через федеральную государственную автоматизированную информационную систему «Молодежь России».

По итогам первого сезона конкурса 2026 года поддержку получили 710 социально значимых проектов на общую сумму около 500 млн рублей . Организаторы призывают молодых авторов не откладывать подачу заявки и успеть воспользоваться последним шансом для получения грантовой поддержки в этом году.