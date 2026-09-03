Михаил Ведерников – о трагедии в Беслане: Наш общий долг – помнить о каждой сломанной судьбе

15:03, 03 сентября 2026, ПАИ

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX напомнил о трагедии в Беслане, где в результате беспрецедентного по своей жестокости теракта погибли 334 человека, многие из которых – дети, так и не успевшие сесть за парты.

«Наш общий долг перед прошлым и настоящим – помнить о каждой сломанной судьбе, сохранять стойкость и делать всё, что в наших силах, ради защиты тех, кто рядом», – отметил губернатор.

Сегодня по всей стране чтят память жертв террористических актов, сотрудников правоохранительных органов и спецслужб, погибших при исполнении служебного долга. «Мы помним», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Напомним, утром 1 сентября 2004 года школу № 1 в Беслане во время праздничной линейки захватил отряд террористов численностью более 30 человек. Террористы загнали в спортзал школы более тысячи заложников, в том числе детей. Людей насильно удерживали три дня, не давая им воды и еды.