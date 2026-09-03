Псковский суд отказал в возврате таможенной пошлины за ввезённые колёса

14:51, 03 сентября 2026, ПАИ

Псковский городской суд отказался возвращать жительнице более 12 тысяч рублей таможенных платежей, которые она заплатила при въезде в Россию через пункт пропуска «Куничина Гора». Женщина считала, что пошлину с неё взыскали незаконно, поскольку ранее эти колёса были вывезены из России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как следует из материалов дела, 17 сентября 2022 года женщина выехала из России в Эстонию через МАПП «Куничина Гора». С собой она везла комплект зимних колёс в сборе для своего автомобиля. Примерно через месяц она вернулась в Россию и привезла колёса обратно.

При этом женщина полагала, что колёса в сборе являются запасными частями к автомобилю, а значит, при их возвращении в Россию таможенную пошлину платить не нужно. После прохождения границы она обратилась в суд и потребовала взыскать с Псковской таможни 12 429 рублей 18 копеек, которые, по её мнению, были удержаны неправомерно.

Однако на границе таможенники расценили ситуацию иначе. Сотрудник таможенного поста установил, что женщина ввозит в Россию товары для личного пользования с превышением установленной весовой нормы. В связи с этим была оформлена пассажирская таможенная декларация, после чего женщина заплатила таможенную пошлину.

В суде женщина пояснила, что два бывших в употреблении колеса она ранее вывезла из России в Эстонию и теперь возвращает обратно. Также при ней находились тормозные диски.

Главной проблемой стало то, что подтвердить, что возвращённые колёса — именно те же самые колёса, которые были ранее вывезены из России, женщина не смогла.

«Из объяснений административного истца, данных сотруднику таможенного поста, следует, что она везла с собой два бывших в употреблении колеса в сборе к транспортному средству, которые ввозила из России в Эстонию, в данный момент вывозит обратно, а также тормозные диски», — говорится в материалах дела.

При этом женщина не представила документов или других доказательств, которые позволили бы точно идентифицировать колёса как ранее вывезенные из России. Не было таких доказательств и представлено суду.

Именно это обстоятельство стало одним из ключевых в решении суда: без подтверждения того, что речь идёт о тех же товарах, которые ранее были вывезены из страны, таможня имела основания учитывать их при расчёте общего веса ввезённых товаров. Поскольку установленная норма была превышена, таможенная пошлина была начислена законно.

Кроме того, суд установил, что женщина пропустила установленный срок для обращения с такими требованиями и не представила уважительных причин, которые позволили бы этот срок восстановить.

В итоге Псковский городской суд пришёл к выводу, что действия таможенного органа не нарушили права женщины, и отказал в удовлетворении её требований о признании взыскания незаконным и возврате 12 429 рублей 18 копеек.