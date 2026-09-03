В Минздраве рассказали, что чаще всего приезжают лечить в Россию из-за рубежа

14:30, 03 сентября 2026, ПАИ

Офтальмология остается ведущей областью российской медицины, привлекающей пациентов из-за рубежа. Такое заявление сделал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в четверг на профильном конгрессе, пишет РИА Новости.

Глава ведомства выступил на XXVI Всероссийском научно-практическом конгрессе «Современные технологии катаральной, рефракционной и роговичной хирургии». Мероприятие приурочено к 40-летнему юбилею НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Минздрава России.

«Ежегодно мы видим прирост и поток пациентов в нашу страну, и офтальмология является одним из лидирующих направлений, ради чего пациенты из множества стран приезжают на лечение», – сказал Мурашко.

Ранее сообщалось, что жители Великих Лук проверяют зрение и проходят лечение на современном оборудовании.