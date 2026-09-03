Путин прокомментировал слухи о мобилизации в России

16:37, 03 сентября 2026, ПАИ

Слухи о возможной мобилизации в России являются информационной атакой со стороны противника, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума, комментируя распространяемые в последнее время вбросы. Об этом пишет ТАСС.

По словам российского лидера, целью атаки становится попытка повлиять на результаты предстоящих выборов в Госдуму. «Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результаты», – отметил Путин.

Президент также назвал распространение таких слухов задуманной информационной операцией. Глава государства подчеркнул, что сценарий, который потребовал бы проведения мобилизации в стране, в настоящее время отсутствует.

Путин также указал, что у России нет проблем с количеством людей, участвующих в специальной военной операции.