На благоустройство Замковой горы в Усвятах выделено почти 70 млн рублей

18:01, 03 сентября 2026, ПАИ

Почти 70 млн рублей выделено из консолидированного бюджета на благоустройство Замковой горы в Усвятах. Об этом сообщил глава муниципального округа Дмитрий Петров в ходе рабочего выезда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в район. Информацию ПАИ предоставили в пресс-службе регионального правительства.

Преображение этого знакового для посёлка места стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2025 году. Территория обновляется при поддержке федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На Замковой горе продолжаются масштабные работы по благоустройству и организации сразу нескольких общественных зон. Здесь появятся комфортные территории для отдыха, проведения массовых событийных мероприятий, смотровая площадка и вместительная парковка. Прогулочная территория будет закольцована и объединит все площадки.

Дмитрий Петров доложил губернатору, что работы идут в соответствии с графиком. При благоустройстве предпочтение отдаётся материалам, которые по фактуре больше подходят этому историческому месту. Глава региона прошёл по территории Замковой горы вместе с председателем Законодательного Собрания Псковской области Александром Котовым и другими официальными лицами и ознакомился с реализацией проекта.

Депутат Законодательного Собрания Псковской области Андрей Козлов обратил внимание на расположенное на территории Замковой горы братское воинское захоронение. Оно приведено в порядок в прошлом году при поддержке неравнодушных жителей. Возле воинского мемориала ежегодно проходят мероприятия, посвящённые памятным датам.

Также в ходе рабочего выезда стало известно, что после реставрации в усадьбе Родзянко в Усвятах откроют творческие площадки.

Напомним, ранее специалисты рассказали о необычных открытиях, которые успели сделать во время изучения усадьбы перед началом реставрации.