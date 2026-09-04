Экономика роста нон-стоп

09:43, 04 сентября 2026, ПАИ

Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) стало публичным сигналом: российская экономика, по оценке руководства страны, сохраняет управляемость и ресурс для движения вперёд. Главный адресат этого сигнала – не только участники форума во Владивостоке, но и бизнес, регионы, инвесторы и иностранные партнеры.

На фоне сложной международной атмосферы особенно легко возникают слухи, а любые колебания начинают восприниматься как предвестники системного кризиса. Именно на этом фоне заявление президента о том, что критичных вызовов в экономике нет, приобретает политическое и практическое значение.

Путин подчеркнул, что удалось предотвратить угрозу гипервсплеска инфляции, а вопросы бюджетной сбалансированности решаются. Это важная оговорка: речь не о том, что у экономики вовсе нет проблем, а о том, что они не переросли в ситуацию, где государство вынуждено действовать в пожарном режиме.

Опорой для такой уверенности президент назвал один из самых низких в мире уровней госдолга России. В условиях, когда многие развитые экономики вынуждены одновременно обслуживать огромные долговые обязательства, бороться с ростом цен и искать деньги на социальные программы, инфраструктуру и оборону, небольшой долг действительно даёт государству больше свободы манёвра.

Низкий госдолг означает, что бюджет не оказывается заложником постоянного наращивания заимствований и выплат по ним. А значит, остаётся пространство для выполнения обязательств, реализации национальных и региональных проектов, поддержки производств, строительства дорог, школ, больниц, жилья и коммунальной инфраструктуры. Ровно то же самое относится и к бюджетам регионов.

Стабильная макроэкономика, как прозвучало на ВЭФ, должна стать запасом прочности: там, где другие страны входят в рецессию, Россия рассчитывает сохранять положительную динамику и не отказываться от долгосрочных планов. Это, пожалуй, главный тезис выступления: развитие не ставится на паузу из-за сложной внешней конъюнктуры.

Конечно, сама по себе финансовая устойчивость ещё не создаёт новые рабочие места и не увеличивает доходы. Для этого нужны инвестиции. Поэтому логично, что второй ключевой акцент выступления Владимира Путина был сделан на перезапуске инвестиционного цикла.

Задача государства – не просто сохранять экономику в равновесии, а формировать предсказуемые условия, в которых бизнес сможет планировать развитие на годы вперёд, отметил Путин. Для предпринимателя важны не только меры прямой поддержки, но и понятные правила игры: доступ к инфраструктуре, спрос, защита инвестиций, работающие механизмы кредитования, отсутствие резких и непредсказуемых решений.

Именно в этом контексте стоит воспринимать слова о дальнейшем развитии мер поддержки бизнеса. На Дальнем Востоке эта логика уже получила масштабное воплощение. По данным, приведённым на пленарном заседании, за 11 лет в регионы ДФО привлечено около 25 трлн рублей капитальных вложений; валовой региональный продукт округа за это время вырос более чем втрое. Безработица в 2026 году составила 2,2% – рекордно низкий для макрорегиона уровень.

Опыт Дальнего Востока важен не только для восточных территорий страны. Для регионов, в том числе находящихся далеко от Тихого океана, здесь есть вполне прикладной вывод. В период высокой неопределённости выигрывает тот, кто способен предложить готовые площадки, проекты, кадры, логистические решения и понятное сопровождение инвестора. Конкуренция между территориями давно идёт не за красивую презентацию, а за реальную скорость прохождения проекта – от идеи до запуска производства. И тут Псковская область обладает полным инструментарием работы с инвесторами, от инвестплощадок, включая ОЭЗ «Моглино», до эффективных институций поддержки инвесторов – Фонда инвестиционного развития.

Еще один принципиально важный блок выступления президента касался миллионов россиян: речь о реакции на слухи о возможной «заморозке вкладов». Оснований для подобных опасений нет, заявил глава государства. Для экономики это важно не меньше, чем параметры бюджета или динамика инвестиций. Деньги населения в банках – это не только личные накопления граждан, но и один из ключевых источников устойчивости финансовой системы. Панические ожидания способны нанести ущерб быстрее, чем многие объективные риски.

Поэтому нынешняя задача государства – не просто опровергать очередной слух, а последовательно поддерживать доверие понятной политикой и открытыми объяснениями. Чем меньше пространства для домыслов, тем спокойнее ведут себя и граждане, и бизнес.

Общую тональность выступления Владимира Путина можно свести к следующему: устойчивость не означает неподвижность. Напротив, запас прочности нужен именно для того, чтобы не сворачивать развитие при первых признаках внешнего давления или внутренней сложности. Экономика должна работать не в логике ожидания худшего, а в логике подготовки будущего роста.

Так что – работаем.