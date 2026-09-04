Нужная рутина. Экономический обзор Псковской области: ключевые события августа 2026 года

12:37, 04 сентября 2026, ПАИ

Август для экономики Псковской области стал месяцем удержания темпов промышленного роста, расширения экспортно-кооперационных связей с Беларусью. Главным ограничением развития, как и ранее, пока остаются дорогие деньги, кадровый дефицит и зависимость инвестиционных планов от состояния федеральной экономики.

В отличие от месяцев, когда в повестке преобладают отчётные показатели, август 2026 года принёс решения с длинным горизонтом. В ОЭЗ «Моглино» одобрен проект производства печатных плат, в Пскове запущен новый асфальтобетонный завод, на площадке Дней Витебской области предприниматели обсуждали прямую кооперацию, а инфраструктура поддержки бизнеса расширяла работу от образовательных форумов до соглашений с банками. В структуре региональной экономики это вполне узнаваемые точки роста: производственные мощности, логистика, локализация технологий и приграничный рынок.

Макроэкономический контекст: экономика в режиме осторожного роста

По предварительной оценке Росстата, во втором квартале ВВП вырос на 1,3% год к году – результат оказался выше ожиданий Минэкономразвития и Банка России. Однако за этой цифрой скрывается принципиально иной темп, чем в период бурного восстановления: экономика продолжает расти, но всё сильнее упирается в стоимость кредитов, ограниченность рабочей силы, бюджетные ограничения и нестабильную внешнюю конъюнктуру.

Денежная политика в августе оставалась главным фактором для любого регионального инвестора. Ключевая ставка находилась на уровне 14%, а это означает, что стандартный коммерческий кредит для бизнеса всё ещё остаётся дорогим даже после смягчения условий. Для Псковской области это особенно чувствительно: в регионе значительная часть предприятий – малые и средние производства, агропереработка, перевозчики, строительные компании и сервисный бизнес. У них меньше возможностей финансировать расширение за счёт собственных резервов, чем у крупных федеральных холдингов.

В июле инфляция составила 6%. В округленных значениях по сравнению с июнем она не изменилась. Однако если брать точные данные, то произошло незначительное снижение: с 6,02% до 5,98%. В Псковской области цены в июле, по данным Росстата, выросли на 0,5% к июню. Годовая инфляция почти не изменилась и составила 6,08%.

Инфляционная картина к концу августа выглядела неоднозначно. Сезонное удешевление овощей и части продовольствия в первой половине августа сменилось ростом цен в непродовольственном сегменте. Одним из наиболее заметных факторов стало подорожание бензина.

«Моглино»: расширение технологической специализации

Главным инвестиционным событием августа в ОЭЗ «Моглино» стало одобрение проекта компании «Лейо», которая намерена создать производство печатных плат полного цикла. Решение экспертного совета было принято 5 августа на заседании под председательством заместителя губернатора Псковской области Нинель Салагаевой. Проект предполагает проектирование, прототипирование, изготовление и сборку крупных серий печатных плат любой сложности.

Заявленный объём инвестиций – 102,98 млн рублей, план – 16 новых рабочих мест. По меркам большого индустриального проекта цифры могут показаться скромными. Но в данном случае важнее не только объём капитальных вложений и не количество работников, а технологическая ниша. Печатная плата – базовый элемент для огромного числа изделий: от бытовой техники и систем связи до промышленной автоматики, измерительного оборудования, медицинских приборов и специализированной электроники.

Для региона это попытка войти не просто в очередное производство «для внутреннего рынка», а в сегмент, где на первый план выходят компетенции, точность, сертификация и устойчивость производственных цепочек. В условиях импортозамещения и перестройки поставок спрос на локальные решения в электронике остаётся одним из наиболее перспективных направлений. И если проект будет реализован в заявленной конфигурации, «Моглино» получит не просто ещё одного резидента, а задел для формирования вокруг него цепочки поставщиков, инженеров и заказчиков.

Август показал и ещё один важный аспект развития ОЭЗ: промышленная площадка требует не только привлечения резидентов, но и инфраструктуры, способной эффективно поддерживать их развитие. В «Моглино» запланировано строительство локальных очистных сооружений для химически загрязнённых стоков. Очистные сооружения создают возможность размещать на площадке производства с более сложными технологическими процессами, уменьшают экологические и инфраструктурные риски, а также повышают инвестиционную привлекательность зоны для компаний.

Дороги, асфальт и производственный контур

Важным августовским событием стал запуск мобильного асфальтобетонного завода на улице Пожиговской в Пскове. Стоимость проекта превысила 160 млн рублей, финансирование обеспечил региональный дорожный фонд. Производительность нового предприятия – 160 тонн асфальтобетонной смеси в час.

Инвестиция сугубо практическая: прежнее оборудование – завод «Амманн» 2002 года выпуска в деревне Подборовье – находилось в состоянии критического износа. Новый объект должен обеспечить бесперебойное производство смеси, соответствующей современным ГОСТам, и позволить выполнять региональные планы по приведению дорог в нормативное состояние. Собственная асфальтобетонная мощность позволяет региону меньше зависеть от внешних поставок и точнее планировать дорожные работы, особенно в короткий строительный сезон.

Август в этой части показал ещё одну особенность региональной экономики: инвестиции не всегда принимают форму нового частного завода в индустриальном парке. Иногда наиболее рациональная инвестиция – обновление базовой производственной инфраструктуры, без которой невозможно поддерживать нормальное состояние дорог, развивать логистику и обслуживать уже работающие предприятия.

Беларусь: торговля как продолжение промышленной политики

Дни Витебской области в Пскове 28–29 августа стали одним из самых заметных событий месяца на стыке экономики, дипломатии и потребительского рынка. Формально это региональная презентация, ярмарка и культурная программа. Фактически – механизм приграничной экономической кооперации, в котором публичная часть нужна для узнаваемости товаров, а закрытая деловая часть – для поиска поставщиков, партнёров и контрактов.

Центральным деловым мероприятием стала контактная биржа в Финском парке Пскова, организованная совместно ТПП Псковской области и ТПП Витебской области. В B2B-переговорах участвовали, по предварительной оценке, более 50 компаний. Их отраслевой состав хорошо показывает реальную структуру интересов сторон: пищевая и лёгкая промышленность, деревообработка, строительство, производство стройматериалов, металлообработка, инструментальное производство и изделия из полимеров.

С белорусской стороны были заявлены Оршанский инструментальный завод, «КимаБел», Оршанский льнокомбинат, Бигосовское ОАО «Инвет», «Белвест», «Рубелэко», Лепельский лесхоз, Витебский мясокомбинат, Глубокский молочноконсервный комбинат, Верхнедвинский маслосырзавод, фабрика «Витьба» и другие предприятия. Это важная деталь: в Псков приехали не только производители узнаваемых продуктов питания, но и компании, работающие с инструментом, полимерами, деревом, обувью и льном.

На открытой площадке Финского парка белорусские предприятия представили продукцию Витебского мясокомбината, Глубокского молочноконсервного комбината, Верхнедвинского маслосырзавода, Поставского молочного завода, «Витебскхлебпрома» и фабрики «Витьба». Бигосовское предприятие «Инвет» показало литые изделия широкого назначения из полимерных материалов. Ярмарка и дегустации в этой конструкции играют роль не только праздничной витрины: они позволяют производителям проверить спрос и узнаваемость товара, а местным торговым компаниям – оценить ассортимент и возможность регулярных поставок.

Во время контактной биржи псковские и витебские компании пришли к нескольким соглашениям. В частности, речь идет о расширении поставок в Псковскую область кондитерской продукции ГП «Кондитерская фабрика «Витьба» и льняных тканей и изделий из льна РУПТП «Оршанский льнокомбинат», а также молочных продуктов ОАО «Поставский молочный завод».

Пять псковских отельеров высоко оценили изделия витебских ОАО «Инвет», Оршанского льнокомбината и выразили готовность к сотрудничеству. Псковские ООО «Дакма», ЖБИ и другие строительные компании в ходе переговоров нашли себе партнёров и поставщиков стройматериалов – Лепельский лесхоз и ООО «Рубелэко» из Витебской области. Кроме того, специалисты ГК «Мега Холод», ООО «Ивица» провели переговоры с шестью представителями белорусских производителей мясо-молочной продукции и теперь в рабочем режиме детализируют объемы и сроки поставки.

Отметим, план мероприятий по сотрудничеству Псковской и Витебской областей на 2024–2026 годы выполнен полностью. Важным итогом Дней должен стать новый план мероприятий по реализации соглашения между правительством Псковской области и Витебским облисполкомом на 2027–2029 годы. Для регионального бизнеса это означает, что белорусское направление не остаётся разовым выставочным форматом, а уже стало частью долгосрочной стратегии. В условиях, когда внешние рынки сложнее, логистика дороже, а доступ к привычным импортным товарам и технологиям ограничен, соседний регион Беларуси превращается для Псковской области в один из наиболее понятных и практичных рынков кооперации.

МСП: от форумов к финансовым инструментам

Поддержка малого и среднего бизнеса в Псковской области давно вышла за рамки традиционной модели «консультация плюс льготный заём». Центр «Мой бизнес» работал одновременно с предпринимательскими сообществами, начинающими проектами, молодёжными инициативами и финансовыми организациями. Это не отменяет базовой проблемы дорогих денег, но даёт бизнесу доступ к знаниям, партнёрствам и инструментам, которые могут снизить цену ошибки.

Одним из центральных событий стал IV выездной форум предпринимателей «Самолёт», прошедший на берегу Лесицкого озера. Организатором выступил региональный центр «Мой бизнес». Темой форума стало превращение идеи в практическое бизнес-решение: участники разбирали, как стереотипы и привычки мешают предпринимателю, как создавать новые продукты и услуги с помощью метода Цвикки и как использовать креативные сувениры в продвижении.

Для малого бизнеса способность быстро менять продукт, найти новую аудиторию и работать с брендом часто определяет выживание не меньше, чем доступ к кредиту. Особенно это актуально для туризма, сферы услуг, общественного питания, локальных производителей, ремесленников и креативных индустрий – сегментов, заметных для Псковской области.

Отдельная тема – социальное предпринимательство и работа с молодыми авторами проектов. С 24 по 26 августа в Пскове прошла Школа социального проектирования для предпринимателей и тех, кто только планирует открыть дело. Участникам до 35 лет предлагалось изучить федеральные грантовые конкурсы, доработать собственные инициативы и подготовить заявки на конкурс «Росмолодёжь.Гранты». Обучение проводилось бесплатно в региональном центре «Мой бизнес».

Параллельно центр продолжает формировать финансовую инфраструктуру. 31 августа «Мой бизнес» Псковской области и ПСБ заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на создание дополнительных возможностей для предпринимателей. Связка регионального института поддержки МСП и крупного банка логична: бизнесу нужны не только субсидии и консультации, но и понятные расчётные решения, гарантии, кредиты, эквайринг, сопровождение внешнеэкономической деятельности и финансовая грамотность.

При этом регион готовился и к перезапуску прямой микрофинансовой поддержки. Министерство экономического развития сообщило, что с 8 сентября центр «Мой бизнес» возобновляет приём заявок на микрозаймы для субъектов МСП. Август в данном случае стал переходным месяцем: предпринимателям обозначили дату возвращения одного из наиболее востребованных инструментов финансирования.

Добавим, что министр экономического развития Псковской области Андрей Михеев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) охарактеризовал состояние малого и среднего бизнеса как стабильное. В том же эфире он назвал локомотивами региональной экономики агропромышленный сектор, обрабатывающие производства, транспорт и грузоперевозки, рынок услуг и туризм.

Безусловно, «стабильность» МСП в условиях высокой ставки и роста издержек не равна безоблачному развитию. Скорее речь идёт о том, что предпринимательский сектор пока удерживает обороты и адаптируется: ищет новые каналы продаж, меняет ассортимент, сокращает непроизводительные расходы, работает с программами поддержки и активнее подключается к кооперации.

Фонд инвестразвития: сшивая интересы

В августе Фонд инвестиционного развития Псковской области продолжил сопровождение промышленных проектов, организации диалога между бизнесом и властью, подготовки кадров управленцев и поиска инвесторов для сложных объектов.

Самым заметным событием стала региональная стажировка для руководителей и топ-менеджеров промышленных предприятий. Она прошла 27 августа в правительстве Псковской области в формате открытого диалога. Организаторами выступили областное правительство и фонд, а участие приняли более 90 человек.

Программа была построена вокруг трёх практических тем: меры государственной поддержки, развитие производственных площадок и направлений деятельности, выход на новые рынки.

Ещё один индикатор роли фонда – работа с объектами городской экономики и наследия. В августе власти сообщили, что полностью расселённый аварийный дом № 8 на улице Пушкина в Пскове, имеющий статус объекта культурного наследия регионального значения, законсервирован.

Городские власти совместно с Фондом инвестиционного развития ищут инвестора для его реконструкции, потенциальная функция объекта – гостиница. Этот кейс важен не только для городской среды. Он показывает, как инвестиционная политика может работать там, где рынок сам по себе не спешит вкладываться: историческое здание нельзя снести, реконструкция требует больших затрат, а окупаемость зависит от турпотока и качества будущего проекта. Для Пскова с его историческим центром подобные объекты могут стать частью туристической экономики – если фонд сумеет соединить интерес инвестора, требования охраны наследия и городскую инфраструктуру.

Фонд был включён и в обсуждение развития туристической инфраструктуры на Талабских островах. 19 августа в презентации комплексного инвестиционного проекта участвовала директор департамента проектной деятельности и развития территорий Фонда инвестиционного развития Елена Федотова, а также представители муниципалитета, ТПП и предприниматели. В этом направлении ставка делается уже не на массовое строительство, а на аккуратное формирование туристического продукта в территории с экологическими, транспортными и культурными ограничениями.

Кроме того, 20 августа в Пскове состоялась деловая встреча с делегацией из города-побратима Мяньян (КНР), во встрече приняла участие Екатерина Ершова, генеральный директор Фонда инвестразвития. Она рассказала о ключевых и конкурентных преимуществах области, якорных отраслях, мерах поддержки бизнеса и кадровом потенциале.

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Август 2026 года с точки зрения экономических процессов стал для Псковской области рутинным, рабочим периодом. Регион всё заметнее строит экономику на пересечении трёх типов активов: индустриальных площадок, приграничного положения – с направлением на Беларусь и институциональной поддержки бизнеса.

«Экономический обзор Псковской области: ключевые события» – проект Псковского агентства информации. Объём происходящего в сфере региональной экономики постоянно растёт, число активных акторов бизнес-процессов увеличивается. Считаем важным и полезным отслеживать и фиксировать ключевые моменты экономического развития региона. Обзоры будут выходить ежемесячно. Для их подготовки привлекаются эксперты из предпринимательского сообщества, профильных органов власти, депутатского корпуса, институций по поддержке развития бизнеса и привлечению инвестиций.

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