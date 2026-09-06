День работников нефтегазовой отрасли отмечают в России 6 сентября

10:18, 06 сентября 2026, ПАИ

День работников нефтяной и газовой промышленности в 2026 году отмечают 6 сентября, сообщает РИА Новости. Профессиональный праздник, учреждённый 28 августа 1965 года указом председателя Президиума Верховного Совета СССР Анастаса Микояна, ежегодно приходится на первое воскресенье сентября.

Впервые его отметили 5 сентября 1965 года в Центральном театре Советской Армии в Москве. В перечень нерабочих праздничных дней России дата не входит, однако для большинства сотрудников отрасли воскресенье и так является выходным.

Идея учреждения праздника, как следует из материала, возникла в январе 1965 года после лекции Николая Байбакова и Юрия Эрвье «Большая нефть Тюмени», где речь шла об освоении месторождений Западной Сибири. Через месяц инициативу одобрили на Всесоюзном совещании геологов. Официальный статус в перечне государственных праздничных дат праздник получил в 1980 году указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября № 018-Х, а в 2006 году его подтвердили в современной России. День нефтяника также отмечают в Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Молдавии.

История отечественной нефтяной отрасли началась задолго до учреждения праздника. Сегодня, по данным РИА Новости, нефть в стране добывает около 336 компаний, «Газпром» является мировым лидером по запасам и добыче газа. Нефтегазовый комплекс формирует значительную часть ВВП и бюджетных доходов, основные покупатели – Китай и Индия, на которые приходится около 80 % поставок. В приоритетах отрасли газификация регионов, развитие нефтехимии и газомоторного топлива, модернизация предприятий и реализация инвестиционных проектов.