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Общество

Ветврач перечислил запрещённые действия при встрече с лисой в лесу

При встрече с лисой в лесу не следует подходить к ней, пытаться покормить или снимать на фото с близкого расстояния, предупредил профессор кафедры ветеринарной медицины Росбиотеха Андрей Руденко. Как правило, животное старается избежать контакта с человеком и скрыться, пояснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

Если лиса не боится людей, выглядит дезориентированной, проявляет необоснованную агрессию или подходит слишком близко, это может свидетельствовать о заболевании. В такой ситуации необходимо покинуть место и сообщить о животном в профильные службы, подчеркнул эксперт.

Также он предостерёг от попыток прогнать лису руками или загнать её в угол: оказавшись в ловушке, дикое животное начнёт защищаться. Не стоит подпускать к лисе собак: питомцы чаще всего становятся участниками конфликтов. Достаточно спокойно обозначить своё присутствие громким голосом и медленно отойти, чтобы животное покинуло территорию.

Основную угрозу при встрече с лисой представляют укусы и возможная передача инфекций. При любом контакте со слюной дикого животного следует немедленно обратиться за медицинской помощью. Главное правило – не превращать дикое животное в объект для общения, резюмировал Руденко.

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