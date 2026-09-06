Более тысячи заявок на ЕКП подали в Псковской области за четыре дня

13:10, 06 сентября 2026, ПАИ

Более тысячи заявлений на выпуск единых карт жителя Псковской области было оформлено в отделениях банков-партнёров за первые четыре дня приёма. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём официальном канале на платформе MAX.

Всего с 1 сентября в отделениях банков-партнёров оформлено 1 027 заявлений. Из них 767 заявок – на взрослые карты (ЕКП «Псковская»), 260 – на детские («ЕКПшка «Псковская»).

Михаил Ведерников отметил, что активность жителей подтверждает востребованность единого цифрового инструмента. Карта объединяет транспортный проездной, социальные выплаты, банковские сервисы и программу скидок. По мнению губернатора, родителям должно понравиться удобство детской карты как школьного пропуска и средства оплаты питания.

Выпуск всех карт осуществляется бесплатно, подать заявление могут жители с постоянной регистрацией в Псковской области в отделениях Сбера или ВТБ. Для оформления ЕКП понадобятся паспорт и СНИЛС, для «ЕКПшки» – свидетельство о рождении и СНИЛС ребёнка.

Напомним, идею создания универсальной карты для жителей Псковской области озвучили в 2026 году. Регион, ориентируясь на успешный опыт Санкт-Петербурга с единой картой петербуржца, начал активно работать над её внедрением. Проект должен объединить ключевые городские сервисы: для взрослых он включает оплату проезда и получение социальных выплат, а для детей станет пропуском в школу и средством оплаты питания.

В мае псковичам предложили выбрать дизайн взрослой и детской карт, а к концу месяца на заседании рабочей группы были утверждены победители голосования: для взрослых – с изображением Псковского крома, для детей – с Барсиком.