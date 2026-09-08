Псковская область: уверенное развитие, достойное будущее

15:41, 08 сентября 2026, ПАИ

Все мы хотим, чтобы наш родной край развивался, а жизнь людей в нём становилась лучше. Достижению этой цели подчинена работа «Единой России» в Псковской области. Реализовать планы уже не первый год помогает Народная программа. Благодаря ей в Псковской области строились и ремонтировались школы, детсады и медицинские учреждения, обновлялись дороги и транспорт, общественные пространства и коммунальная инфраструктура, были возведены детские и спортивные площадки. Сделано действительно многое, но впереди новые цели и большая работа в рамках новой Народной программы. С начала 2026 года члены Партии собирали в нее предложения и наказы жителей региона. Для включения в программу поступило более десяти тысяч обращений. Вся информация была тщательно изучена, систематизирована и нашла отражение в документе, с которым Партия идёт на выборы депутатов Законодательного Собрания Псковской области. В пятницу, 4 сентября, Народная программа была принята делегатами региональной партийной конференции.

Участники форума «Единой России» приехали в Псков из всех муниципалитетов нашей области. Среди делегатов конференции и кандидатов от Партии — врачи, учителя, участники специальной военной операции, волонтёры и общественные активисты, действующие депутаты и те, кто делает в региональной политике только первые шаги. Некоторые из них совсем недавно побывали в Москве на съезде партии, к участникам которого обратился Президент России Владимир Путин. Глава государства отметил вклад «Единой России» в развитие страны и пожелал Партии успеха на выборах. Отметим, что выполнение Народной программы и в целом уверенное движение Псковской области вперёд стали возможны благодаря решениям, которые были приняты Президентом и Правительством РФ.

«У нас есть поддержка нашего Президента и Правительства, есть сильная команда и Народная программа, которую мы формировали вместе с жителями нашего региона, - обратился к делегатам партийной конференции Губернатор Псковской области Михаил Ведерников. – Мы честно смотрим людям в глаза, потому что можем отвечать за то, что уже сделали, и за те обязательства, которые берём на себя сегодня. В диалоге со всеми участниками этой работы мы готовы и будем уверенно двигаться вперёд. Мы знаем, что делать и как делать. Обязательно доведём до результата всё, что вместе определили как наши основные приоритеты. Победа будет за нами! Работаем!»

Выступление главы региона изобиловало конкретными фактами и цифрами – как уже сделанного, так и того, что только предстоит выполнить в ближайшие годы. Достичь поставленных целей под силу только большой команде, каждый участник которой четко знает, что волнует земляков и как надо действовать. Об этом делегатам конференции напомнил один из самых авторитетных политиков нашего региона, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов.

«Наше преимущество по сравнению с оппонентами, с другими политическими партиями, заключается в том, что мы единственные, кто общается напрямую с избирателями, мы проводим встречи. Некоторые наши кандидаты к данному моменту провели уже более ста встреч на территориях, в своих избирательных округах. Это очень важно, эту работу нужно продолжать, потому что люди хотят посмотреть на кандидатов вживую, пообщаться с ними, выразить свои предпочтения, обозначить проблемы, задать вопросы. Такой диалог надо продолжать», – призвал однопартийцев председатель Законодательного Собрания Псковской области.

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в свою очередь отметил, что жители области активно откликнулись на призыв вносить свои предложения.

«Люди поверили в Народную программу. Они знают, что дают наказы ответственным людям и Партии, которая приносит результат. Это дорогого стоит. Командой Губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова, Законодательным собранием, командой «Единой России» проделана огромная работа. Каждый в этом зале – член Партии, её сторонник, активист, молодогвардеец – внёс свою лепту», – отметил руководитель регионального отделения «Единой России» и призвал единомышленников продолжать работу на благо земляков, чтобы реализовать положения новой Народной программы.

Отметим, что документ включает в себя 7 основных разделов: «Народосбережение и благополучная семья», «Достойная работа», «Современное пространство для жизни», «Сильная экономика», «Технологии для людей», «Наши ценности» и «Наша победа». Предложения, вошедшие в Народную программу, станут основой законодательных инициатив, решений областного бюджета и заявок региона на участие в национальных проектах. Важнейшая задача программы – «сделать Псковскую область местом, где люди хотят жить, создавать семьи, работать и учиться». Особое внимание Партия в Псковской области будет уделять семьям с детьми, старшему поколению, людям труда, участникам специальной военной операции и их близким. Делегаты конференции единогласно поддержали предложенную программу и выразили уверенность в том, что она будет способствовать дальнейшему развитию региона.



* Все указанные в данном материале действия и планы реализуются на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти, органов местного самоуправления.

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