Председатель Заксобрания Псковской области: Мы никогда не теряем связь с избирателями

14:51, 08 сентября 2026, ПАИ

О работе депутатов регионального парламента в летний период рассказал председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 8 сентября.

«Сейчас особенный период и понятно, что избирательная кампания накладывает свой отпечаток на текущую работу. Мы никогда не теряем связь с избирателями несмотря на то, что предусмотрены парламентские каникулы – когда Законодательное Собрание не принимает законопроекты и все находятся в отпусках. Но все нынешние отпуска наших коллег-депутатов, тех, кто участвует в выборах, кто зарегистрирован в качестве кандидатов, они как раз посвящены усиленной работе с избирателями», – отметил он.

Отвечая на вопрос ведущего о настроении людей в муниципалитетах региона в целом, Александр Котов подчеркнул, что оно исключительно рабочее: «Люди понимают сложность обстановки, в которой мы сейчас живём. Это прежде всего связано с проведением специальной военной операции, с международной политикой, которую можно назвать жёсткой по отношению к РФ».

По словам председателя Законодательного Собрания Псковской области, в настоящий момент все в большей степени мобилизованы, чем когда бы то ни было.